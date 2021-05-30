Председатель Госдумы РФ назвал самый важный закон мая

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Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин назвал самый важный закон, принятый в мае. Его слова приводит «Парламентская газета».

По мнению спикера парламента, это закон, предусматривающий три новые меры адресной поддержки для семей с детьми. Инициатива была подготовлена по итогам послания Федеральному Собранию президента Владимира Путина.

Одна из мер предлагает выплату пособия на детей от 8 до 16 лет. Право на выплату имеют единственные родители или родители, которые получают алименты по решению суда. Среднедушевой доход при этом не должен превышать прожиточный минимум. Выплата составит 50% от прожиточного минимума ребёнка.

Новые выплаты будут начислять и будущим матерям, вставшим на учёт в медорганизациях после шести недель беременности. Она полагается тем женщинам, чей семейный среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Размер выплаты — 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения

Также выплаты получат родители, воспитывающие маленьких детей. Им будут начислять увеличенные больничные по уходу за ребёнком до 7 лет — 100% среднего заработка независимо от стажа. Эта сумма не будет зависеть от того, лечат ли ребенка в стационарных или амбулаторных условиях.