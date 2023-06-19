Понедельник, 19 июня, 2023
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Предприниматели Рязани могут бесплатно обучиться юридическим и налоговым аспектам бизнеса

Татьяна Проводина
Источник: пресс-служба АНО "АРБ"

27 июня в рязанской «Точке кипения» по инициативе центра «Мой бизнес» пройдет бесплатный тренинг для предпринимателей «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения». Обучение проведет директор ООО «Областная налоговая консультация», эксперт в области налогообложения и экспортных операций Надежда Скворцова.

Участники разберутся, как определить преимущества и недостатки таких форм бизнеса, как ООО и ИП, получат информацию о системе налогообложения. Спикер также расскажет о системе налогообложения, как зарегистрировать предпринимательскую деятельность и что обязательно нужно сделать после государственной регистрации.

Тренинг пройдет 27 июня с 10 до 15 часов в «Точке кипения», по адресу ул. Каширина, 1Б.

Для участия в программе оставьте свои контакты по ссылке.

Возрастное ограничение 18+

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