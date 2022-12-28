Среда, 28 декабря, 2022
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Предложения рязанского бизнес-омбудсмена рассмотрит Минэк РФ

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Предложения уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаила Пронина по совершенствованию таможенного законодательства рассмотрит Министерство экономического развития РФ. Предложения ранее были одобрены на региональном уровне.

Речь идет о корректировках, связанных с обязанностью добросовестного покупателя платить таможенные платежи. Предлагается внести изменения в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза, освободив покупателя от исполнения солидарной обязанности по уплате таможенных платежей в случае проявления должной осмотрительности. Также предлагается сократить срок, в течение которого может проводиться таможенный контроль – с 3 лет до 1 года.

Предложения выработаны на основе ситуации одного из крупных рязанских предприятий, работу по защите прав и интересов которого осуществляет аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей.

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