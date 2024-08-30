Празднование Дня города в Рязани началось с молебна

В Рождественском кафедральном соборе Рязанского Кремля после Божественной литургии митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил молебен. В богослужении приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов, а также многочисленные рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии.

Молебен открыл цикл мероприятий в рамках Дня города Рязани.

Как сказал митрополит Марк в наставлении, предваряющем молебен, несмотря на гибель старой Рязани, главное, что сохранилось на Рязанской земле – это сильные духом люди, которые и по сей день живут на ней.