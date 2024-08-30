Пятница, 30 августа, 2024

Празднование Дня города в Рязани началось с молебна

Автор: Алексей Самохин

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В Рождественском кафедральном соборе Рязанского Кремля после Божественной литургии митрополит Рязанский и Михайловский Марк совершил молебен. В богослужении приняли участие глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации Рязани Виталий Артемов, а также многочисленные рязанцы, сообщает пресс-служба мэрии. 

Молебен открыл цикл мероприятий в рамках Дня города Рязани.

Как сказал митрополит Марк в наставлении, предваряющем молебен, несмотря на гибель старой Рязани, главное, что сохранилось на Рязанской земле – это сильные духом люди, которые и по сей день живут на ней.

«Мы воспеваем наших рязанских героев, воинов, деятелей культуры, художников, писателей и поэтов. Рязань много дала для культуры и самосознания нашей Родины», – отметил архипастырь.

Празднование Дня города в Рязани началось с молебна
Празднование Дня города в Рязани началось с молебна
Празднование Дня города в Рязани началось с молебна

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