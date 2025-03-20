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Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события

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21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами. Это день весеннего равноденствия, на Руси известный как Вербоносица, время, когда начинается настоящая весна, возвращаются жаворонки, а верба символизирует обновление и изгнание невзгод.

Весенний солнцеворот, Вербоносица

У многих культур даты, совпадающие с фазами солнечного цикла, были поводом для торжеств. День весеннего равноденствия, приходящийся на 20-е или 21-е марта, не был исключением. Считалось, что именно с этого дня начинается подлинное наступление весны.

На Руси верили, что в весенний солнцеворот возвращаются жаворонки, посланники рая, несущие с собой тепло. Люди с нетерпением ждали этого дня, надеясь на возвращение солнца.

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Также к весеннему равноденствию обычно распускается верба, и этот день назывался днем вербы. Ветки вербы приносили в дом, веря, что они изгоняют из жилища любые невзгоды, ссоры и болезни. Однако с этим деревом были связаны и мрачные предрассудки. Например, считалось, что посадивший вербу приближает свою смерть.

Тем не менее, вербу использовали в лечебных целях. До цветения крестьяне собирали кору и сушили её, а затем готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот и горло при различных заболеваниях, а порошок использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну для облегчения болей в ногах.

В этот день обращали внимание на приметы: быстрое и высокое движение облаков предвещало хорошую погоду, а метель, оставляющая волны снега на полях, сулила богатый урожай.

Что нельзя делать 21 марта?

  • Нельзя начинать новые дела или проекты — считается, что они могут столкнуться с препятствиями.  
  • Не стоит ссориться с близкими, чтобы не нарушить мир в семье.  
  • Не рекомендуется давать в долг деньги, чтобы не потерять финансовую удачу.  
  • Нельзя игнорировать природные явления — они могут быть подсказками на будущее.

Приметы на 21 марта

  • Если день солнечный и теплый — весна придет быстро и надолго.  
  • Если снег тает медленно и остается на полях — лето будет жарким и засушливым.  
  • Услышать пение жаворонка — к радостным событиям и благополучию.  
  • Если ветер дует с востока — жди перемены погоды в ближайшие дни.  
  • Увидеть первую божью коровку — к удаче и успехам в делах.
Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события 21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами.
Фото: Изображение от devmaryna на Freepik

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2011 года, эта памятная дата призвана напомнить о важности поддержки людей с синдромом Дауна.

Синдром Дауна возникает из-за наличия дополнительной, третьей копии 21-й хромосомы в клетках организма, что является отклонением от нормы, где присутствует только пара хромосом. Именно этот генетический фактор и послужил основанием для выбора даты, символизирующей суть заболевания.

Впервые это состояние было описано английским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 году. Позже, в 1959 году, французский педиатр Жером Лежен установил генетическую природу синдрома.

Согласно информации ООН, каждый год рождается примерно 3000-5000 детей с синдромом Дауна.

Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события 21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами.
Изображение от freepik

День весеннего равноденствия

В этот момент времени Солнце пересекает экваториальную линию, перемещаясь из южной полусферы в северную. Продолжительность светлого и темного времени суток станет почти идентичной по всему земному шару, за исключением областей, близких к полюсам. На следующий день в Северном полушарии, где начинается астрономическая весна, световой день начнет увеличиваться, становясь длиннее ночи. В то же время, в Южном полушарии, с наступлением астрономической осени, ночь станет преобладать над днем.

Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события 21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами.
Фото: Изображение от freepik

Международный день театра кукол

Замысел учредить этот праздник принадлежит известному иранскому кукольнику, Джаваду Золфагарихо. Впервые эта инициатива была озвучена на VIII Конгрессе UNIMA в Магдебурге в 2000 году. Спустя два года, на встрече Международного Совета в Атланте, было принято решение о конкретной дате празднования.

Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события 21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами.
фото Рязанского театра кукол

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