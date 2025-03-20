Праздники 21 марта: весеннее равноденствие, народные приметы и важные события

21 марта – день, когда древние традиции встречаются с современными инициативами. Это день весеннего равноденствия, на Руси известный как Вербоносица, время, когда начинается настоящая весна, возвращаются жаворонки, а верба символизирует обновление и изгнание невзгод.

Весенний солнцеворот, Вербоносица

У многих культур даты, совпадающие с фазами солнечного цикла, были поводом для торжеств. День весеннего равноденствия, приходящийся на 20-е или 21-е марта, не был исключением. Считалось, что именно с этого дня начинается подлинное наступление весны.

На Руси верили, что в весенний солнцеворот возвращаются жаворонки, посланники рая, несущие с собой тепло. Люди с нетерпением ждали этого дня, надеясь на возвращение солнца.

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Также к весеннему равноденствию обычно распускается верба, и этот день назывался днем вербы. Ветки вербы приносили в дом, веря, что они изгоняют из жилища любые невзгоды, ссоры и болезни. Однако с этим деревом были связаны и мрачные предрассудки. Например, считалось, что посадивший вербу приближает свою смерть.

Тем не менее, вербу использовали в лечебных целях. До цветения крестьяне собирали кору и сушили её, а затем готовили чай с добавлением аниса, липового цвета и малины. Отваром коры полоскали рот и горло при различных заболеваниях, а порошок использовался как кровоостанавливающее средство. Также отвар коры ивы и коры дуба добавляли в ванну для облегчения болей в ногах.

В этот день обращали внимание на приметы: быстрое и высокое движение облаков предвещало хорошую погоду, а метель, оставляющая волны снега на полях, сулила богатый урожай.

Что нельзя делать 21 марта?

Нельзя начинать новые дела или проекты — считается, что они могут столкнуться с препятствиями.

Не стоит ссориться с близкими, чтобы не нарушить мир в семье.

Не рекомендуется давать в долг деньги, чтобы не потерять финансовую удачу.

Нельзя игнорировать природные явления — они могут быть подсказками на будущее.

Приметы на 21 марта

Если день солнечный и теплый — весна придет быстро и надолго.

Если снег тает медленно и остается на полях — лето будет жарким и засушливым.

Услышать пение жаворонка — к радостным событиям и благополучию.

Если ветер дует с востока — жди перемены погоды в ближайшие дни.

Увидеть первую божью коровку — к удаче и успехам в делах.

Всемирный день людей с синдромом Дауна

Установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 2011 года, эта памятная дата призвана напомнить о важности поддержки людей с синдромом Дауна.

Синдром Дауна возникает из-за наличия дополнительной, третьей копии 21-й хромосомы в клетках организма, что является отклонением от нормы, где присутствует только пара хромосом. Именно этот генетический фактор и послужил основанием для выбора даты, символизирующей суть заболевания.

Впервые это состояние было описано английским врачом Джоном Лэнгдоном Дауном в 1866 году. Позже, в 1959 году, французский педиатр Жером Лежен установил генетическую природу синдрома.

Согласно информации ООН, каждый год рождается примерно 3000-5000 детей с синдромом Дауна.

День весеннего равноденствия

В этот момент времени Солнце пересекает экваториальную линию, перемещаясь из южной полусферы в северную. Продолжительность светлого и темного времени суток станет почти идентичной по всему земному шару, за исключением областей, близких к полюсам. На следующий день в Северном полушарии, где начинается астрономическая весна, световой день начнет увеличиваться, становясь длиннее ночи. В то же время, в Южном полушарии, с наступлением астрономической осени, ночь станет преобладать над днем.

Международный день театра кукол

Замысел учредить этот праздник принадлежит известному иранскому кукольнику, Джаваду Золфагарихо. Впервые эта инициатива была озвучена на VIII Конгрессе UNIMA в Магдебурге в 2000 году. Спустя два года, на встрече Международного Совета в Атланте, было принято решение о конкретной дате празднования.