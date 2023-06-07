Праздник с показательными выступлениями кинологов со служебными собаками пройдёт в ЦПКиО Рязани

В субботу, 10 июня, в ЦПКиО Рязани пройдёт праздник для всей семьи «Горжусь тобой, моя Россия». Основная площадка — Зелёный театр, – пишут «Рязанские ведомости».

Организатор мероприятия в преддверии Дня России — УФСИН России по Рязанской области.

Гости увидят показательные выступления кинологов со служебными собаками, флеш-моб, праздничный концерт, выставку продукции, выпускаемой учреждениями УИС Рязанской области, выставку современного оружия и бронетехники.

Для детей и взрослых будут работать интерактивные площадки. Юных гостей ждут мастер-классы, конкурсы и спортивные игры. Любители полевой кухни отведают солдатскую кашу, а всех детей угостят бесплатным мороженым.

Праздник начнётся в полдень.

Возрастное ограничение 0+