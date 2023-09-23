Праздник национальных культур в Рязани объединил представителей 14 национальностей

Сегодня, 23 сентября в областном центре народного творчества в 18-й раз прошел традиционный региональный праздник национальных культур «Многоликая Россия». Творческий проект представляет собой уникальную площадку для межкультурного взаимодействия и объединяет представителей 14 национальностей, проживающих в Рязанской области.

Яркая и разнообразная концертная программа стала центральной частью праздника. На сцене выступили творческие коллективы и отдельные исполнители из городов и районов области. Они пели песни на своих языках, исполняли народные танцы, демонстрировали аутентичные костюмы.

Русские, татары, армяне, мордва, узбеки, представители других национальностей выступали с самобытными номерами, погружая зрителей в культуру своих народов. На празднике можно было услышать звучание якутского хомуса, пение на бурятском языке, русский фольклор, увидеть виртуозную игру на ложках, традиционный армянский танец, узнать, как раньше одевались рязанские женщины.

– Вы делаете нашу жизнь лучше, – обратилась к участникам праздника директор центра народного творчества Елена Шаповская. – Вы любите свою малую родину, верны традициям, бережно относитесь к старшему поколению, уважаете молодых. Мы видим, как многонациональные традиции передаются из поколения в поколение.

В финале праздника все его участники получили дипломы.

Добавим, что рязанский праздник «Многоликая Россия» в 2019 году был признан лауреатом Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт».