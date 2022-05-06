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Пятница, 6 мая, 2022

Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК

Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК

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Рязанская НПК провела праздничный концерт в честь  77-й годовщины со Дня Победы. Его почётными гостями стали ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны.

Поприветствовал их заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев. По его словам, сегодня как никогда важно укреплять священную память о Победе и о прославленном мужестве наших предков, которые столкнулись с ужасами и преступлениями нацистов.

— Победа в Великой Отечественной войне — это культурное наследие, которое 77 лет бережно хранит наша страна и которое делает нас с вами единым народом. Память о войне священна и вечна, потому что героизм людей не имеет срока давности. Важно, чтобы это культурное наследие сохранялось и передавалось из поколения в поколение, от старших к младшим, — отметил Евгений Макеев.

Перед присутствующими выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Суханов. Песни военных лет он исполнил в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Узнавая знакомые мотивы песен, которые помогли пережить самое мрачное и трудное время в истории нашей страны, гости праздника не сдерживали своих эмоций.

Отметим, что рязанский нефтезавод традиционно принимает активное участие в праздновании Дня Победы. Накануне 9 мая молодые сотрудники предприятия адресно поздравили ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны с наступающим праздником и подарили им подарки. Сотрудники Рязанской НПК провели акцию «Диктант Победы». Под диктовку они записали отрывок из книги «Война.Письма домой» и посмотрели фильм «Дорога домой», по которой он был снят.

Ещё одна традиция Рязанской НПК – поднимать знамёна Победы на разных площадках предприятия в преддверии 9 мая. Этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Рязанская НПК также выделила спецтехнику для подготовки трассы «Семёновская», по которой 8-10 мая пройдет Всероссийский автокросс в честь Дня Победы. Кроме того, сотрудники нефтезавода примут участие в создании Аллеи Славы. В рамках акции планируют высадить 130 пирамидальных тополей и лип.

Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК

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Рязанская НПК провела праздничный концерт в честь  77-й годовщины со Дня Победы. Его почётными гостями стали ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны.

Поприветствовал их заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев. По его словам, сегодня как никогда важно укреплять священную память о Победе и о прославленном мужестве наших предков, которые столкнулись с ужасами и преступлениями нацистов.

— Победа в Великой Отечественной войне — это культурное наследие, которое 77 лет бережно хранит наша страна и которое делает нас с вами единым народом. Память о войне священна и вечна, потому что героизм людей не имеет срока давности. Важно, чтобы это культурное наследие сохранялось и передавалось из поколения в поколение, от старших к младшим, — отметил Евгений Макеев.

Перед присутствующими выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Суханов. Песни военных лет он исполнил в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Узнавая знакомые мотивы песен, которые помогли пережить самое мрачное и трудное время в истории нашей страны, гости праздника не сдерживали своих эмоций.

Отметим, что рязанский нефтезавод традиционно принимает активное участие в праздновании Дня Победы. Накануне 9 мая молодые сотрудники предприятия адресно поздравили ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны с наступающим праздником и подарили им подарки. Сотрудники Рязанской НПК провели акцию «Диктант Победы». Под диктовку они записали отрывок из книги «Война.Письма домой» и посмотрели фильм «Дорога домой», по которой он был снят.

Ещё одна традиция Рязанской НПК – поднимать знамёна Победы на разных площадках предприятия в преддверии 9 мая. Этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Рязанская НПК также выделила спецтехнику для подготовки трассы «Семёновская», по которой 8-10 мая пройдет Всероссийский автокросс в честь Дня Победы. Кроме того, сотрудники нефтезавода примут участие в создании Аллеи Славы. В рамках акции планируют высадить 130 пирамидальных тополей и лип.

Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК
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