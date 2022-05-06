Праздничный концерт подарила ветеранам Рязанская НПК

Рязанская НПК провела праздничный концерт в честь 77-й годовщины со Дня Победы. Его почётными гостями стали ветераны войны, труженики тыла, узники концлагерей и дети войны.

Поприветствовал их заместитель генерального директора по ПБ, ОТ и ООС АО «РНПК» Евгений Макеев. По его словам, сегодня как никогда важно укреплять священную память о Победе и о прославленном мужестве наших предков, которые столкнулись с ужасами и преступлениями нацистов.

— Победа в Великой Отечественной войне — это культурное наследие, которое 77 лет бережно хранит наша страна и которое делает нас с вами единым народом. Память о войне священна и вечна, потому что героизм людей не имеет срока давности. Важно, чтобы это культурное наследие сохранялось и передавалось из поколения в поколение, от старших к младшим, — отметил Евгений Макеев.

Перед присутствующими выступил лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Суханов. Песни военных лет он исполнил в сопровождении Рязанского губернаторского симфонического оркестра. Узнавая знакомые мотивы песен, которые помогли пережить самое мрачное и трудное время в истории нашей страны, гости праздника не сдерживали своих эмоций.

Отметим, что рязанский нефтезавод традиционно принимает активное участие в праздновании Дня Победы. Накануне 9 мая молодые сотрудники предприятия адресно поздравили ветеранов, тружеников тыла, узников концлагерей и детей войны с наступающим праздником и подарили им подарки. Сотрудники Рязанской НПК провели акцию «Диктант Победы». Под диктовку они записали отрывок из книги «Война.Письма домой» и посмотрели фильм «Дорога домой», по которой он был снят.

Ещё одна традиция Рязанской НПК – поднимать знамёна Победы на разных площадках предприятия в преддверии 9 мая. Этой чести удостоятся ветераны и лучшие молодые операторы. Рязанская НПК также выделила спецтехнику для подготовки трассы «Семёновская», по которой 8-10 мая пройдет Всероссийский автокросс в честь Дня Победы. Кроме того, сотрудники нефтезавода примут участие в создании Аллеи Славы. В рамках акции планируют высадить 130 пирамидальных тополей и лип.