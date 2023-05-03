Празднично оформленные «УАЗ Патриот» украсят Рязань к 9 мая

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в привычном форме по соображениям безопасности не будет. Организаторы решили провести его в другом формате, предложив россиянам самим выбрать способ почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.
Можно рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв аватар в социальных сетях.
В День Победы по центру Рязани по традиции проезжала колонна из шести украшенных георгиевскими лентами автомобилей УАЗ, предоставленных группой компаний «Автоимпорт».
В компании решили не изменять традициям и вновь подготовить автомобили к празднику.
Рязанцы и приезжие смогут увидеть автомобили и сделать памятное фото на фоне празднично украшенного «УАЗ Патриот» при въезде в Рязань со стороны Москвы по адресу: Московское ш., 22Б.
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