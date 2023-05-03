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Среда, 3 мая, 2023

Празднично оформленные «УАЗ Патриот» украсят Рязань к 9 мая

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в привычном форме по соображениям безопасности не будет. Организаторы решили провести его в другом формате, предложив россиянам самим выбрать способ почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Можно рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв аватар в социальных сетях.

В День Победы по центру Рязани по традиции проезжала колонна из шести украшенных георгиевскими лентами автомобилей УАЗ, предоставленных группой компаний «Автоимпорт».

В компании решили не изменять традициям и вновь подготовить автомобили к празднику.

— Поэтому при участии компании «Альтернативные системы» автомобили «УАЗ Патриот» будут празднично оформлены и станут украшением города, — сообщили представители компании.

Рязанцы и приезжие смогут увидеть автомобили и сделать памятное фото на фоне празднично украшенного «УАЗ Патриот» при въезде в Рязань со стороны Москвы по адресу: Московское ш., 22Б.

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