Празднично оформленные «УАЗ Патриот» украсят Рязань к 9 мая

В этом году традиционного шествия «Бессмертного полка» в привычном форме по соображениям безопасности не будет. Организаторы решили провести его в другом формате, предложив россиянам самим выбрать способ почтить память погибших в годы Великой Отечественной войны.

Можно рассказать о своем герое, разместив портрет ветерана на автомобиле, на одежде или бейдже, поменяв аватар в социальных сетях.

В День Победы по центру Рязани по традиции проезжала колонна из шести украшенных георгиевскими лентами автомобилей УАЗ, предоставленных группой компаний «Автоимпорт».

В компании решили не изменять традициям и вновь подготовить автомобили к празднику.

— Поэтому при участии компании «Альтернативные системы» автомобили «УАЗ Патриот» будут празднично оформлены и станут украшением города, — сообщили представители компании.

Рязанцы и приезжие смогут увидеть автомобили и сделать памятное фото на фоне празднично украшенного «УАЗ Патриот» при въезде в Рязань со стороны Москвы по адресу: Московское ш., 22Б.