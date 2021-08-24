Правительство просят снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей

Правительство просят пересмотреть ГОСТ на тонировку автомобилей, снизив требования к уровню светопропускающей способности пленки с 70 до 50%. Как выяснили «Известия», такое обращение в адрес вице-премьера Марата Хуснуллина, а также глав МВД и Минтранса направил председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов. По его словам, сделать это его побудили несправедливые штрафы в отношении автолюбителей, а также жаркие погодные условия, спастись от которых помогают темные стекла.

Депутат сообщает о многочисленных обращениях россиян, которых штрафуют, ссылаясь на ГОСТ 5727-88. Норматив устанавливает, что светопропускание ветровых стекол должно быть не менее 75%, прочих стекол — не менее 70%.

Несмотря на то что действие этого стандарта утратило силу и действует ГОСТ 32565-2013 с единым пороговым значением светопропускной способности 70%, инспекторы ГИБДД руководствуются цифрами ГОСТа 5727-88, упоминаемого в Правилах дорожного движения, — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Также в нем Ярослав Нилов отмечает, что на только что выпущенных автомобилях уровень тонировки может составить 70–72%.

Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно, — сообщает он в письмах.

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