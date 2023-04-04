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Вторник, 4 апреля, 2023
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Правительственная комиссия одобрила эксперимент по онлайн-продаже вина

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник, 3 апреля, одобрила разработанные Минфином законопроекты, разрешающие провести тестирование дистанционной продажи вина через «Почту России». Об этом сообщает РБК.

Следующим шагом должно стать рассмотрение проекта на правительственном заседании, после чего его можно вносить в Госдуму. Точная дата проведения такого заседания пока неизвестна.

Торговать алкоголем дистанционно в России запрещено с 2007 года. После поручения президента Путина в апреле 2021 года Минфин разработал законопроект о проведении эксперимента по дистанционной продаже вина через инфраструктуру «Почты России».

Провести эксперимент собираются с 1 ноября в Москве и Московской области.

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