Правила капремонта многоквартирных домов изменили в Рязанской области

В Рязанской области изменились правила капитального ремонта многоквартирных домов. Соответствующие изменения в региональный закон приняли во втором, окончательном чтении депутаты областной думы в среду, 18 декабря.

В документе прописана возможность изменения очерёдности проведения капитального ремонта с учетом технического обследования домов. Введена новая процедура: контроль за работой со стороны УК, ТСЖ, ЖК.

Разработкой регламентов обследования состояний домов займутся органы исполнительной власти.