Пранкеры связались с «менеджером» скопинского маньяка

Российские пранкеры Вован и Лексус связались и поговорили с «менеджером» скопинского маньяка Виктором Моховым. О деталях разговора они рассказали РЕН ТВ.
Так, Владимир Кузнецов (Вован) поведал, что Ксения Собчак на самом деле заплатила маньяку за интервью. При этом, несмотря на запреты, Мохов выразил желание и дальше работать с журналистами за определенное «вознаграждение».
Алексей Столяров (Лексус) отметил, что они решили выяснить, каким образом создавался ролик, платила ли Собчак маньяку.
Скопинский маньяк Виктор Мохов