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Понедельник, 12 июля, 2021
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Пранкеры связались с «менеджером» скопинского маньяка

Елена Лобанова
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Российские пранкеры Вован и Лексус связались и поговорили с «менеджером» скопинского маньяка Виктором Моховым. О деталях разговора они рассказали РЕН ТВ

Так, Владимир Кузнецов (Вован) поведал, что Ксения Собчак на самом деле заплатила маньяку за интервью. При этом, несмотря на запреты, Мохов выразил желание и дальше работать с журналистами за определенное «вознаграждение». 

— Мы решили позвонить от имени менеджера Мохова Ксении Собчак, чтобы убедиться в их знакомстве. Они действительно знают друг-друга. При этом слова журналистки о том, что Netflix покупает права на ее интервью с маньяком, не подтвердились, — рассказал Кузнецов. 

Алексей Столяров (Лексус) отметил, что они решили выяснить, каким образом создавался ролик, платила ли Собчак маньяку. 

— Местные криминальные авторитеты не трогают маньяка. А после выяснилось, что менеджер Руслан как раз и занимается тем, чтобы они охраняли Мохова, — говорится в сообщении. 

Пранкеры связались с "менеджером" скопинского маньяка

Скопинский маньяк Виктор Мохов

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