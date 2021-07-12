Пранкеры связались с «менеджером» скопинского маньяка

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Российские пранкеры Вован и Лексус связались и поговорили с «менеджером» скопинского маньяка Виктором Моховым. О деталях разговора они рассказали РЕН ТВ.

Так, Владимир Кузнецов (Вован) поведал, что Ксения Собчак на самом деле заплатила маньяку за интервью. При этом, несмотря на запреты, Мохов выразил желание и дальше работать с журналистами за определенное «вознаграждение».

— Мы решили позвонить от имени менеджера Мохова Ксении Собчак, чтобы убедиться в их знакомстве. Они действительно знают друг-друга. При этом слова журналистки о том, что Netflix покупает права на ее интервью с маньяком, не подтвердились, — рассказал Кузнецов.

Алексей Столяров (Лексус) отметил, что они решили выяснить, каким образом создавался ролик, платила ли Собчак маньяку.

— Местные криминальные авторитеты не трогают маньяка. А после выяснилось, что менеджер Руслан как раз и занимается тем, чтобы они охраняли Мохова, — говорится в сообщении.

Скопинский маньяк Виктор Мохов Читайте материалы по этой теме на сайте РИА «7 новостей»