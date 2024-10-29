Руководитель ГУ ЗАГС Рязанской области Елена Сорокина поделилась новой историей любви молодожёнов. Пост она опубликовала ВКонтакте.

— Очень искренняя история. Настолько, что не сразу отважилась написать. Благодарна нашим молодожёнам за то, что поделились рассказом о своём счастье, — написала Сорокина.

Алексей и Лилия познакомились на работе в 2020 году, в разгар пандемии, когда единственным открытым «окном» друг в друга оставались только глаза. Именно взгляд Лилии произвёл на Алексея такое сильное впечатление, что он не мог забыть его, признаваясь друзьям в нахлынувших чувствах. Но их общение не выходило за рамки коллег — оба на тот момент были несвободны.

Следующие два года стали для Алексея и Лилии настоящим испытанием. Постепенно их профессиональные контакты становились всё более частыми и близкими. Однажды Алексей пригласил Лилию на кофе, пара попыталась общаться как друзья, однако быстро поняла, что удерживать лишь дружеские границы невозможно. Дважды рязанцы пытались расстаться, но оба слишком сильно ощущали пустоту разлуки.

После долгих сомнений и мучительных решений, Алексей устроился на работу в Москве и пригласил Лилию поехать с ним. В августе, в её день рождения, мужчина пригласил подругу на 84-й этаж Москва-Сити, заказал водку и шампанское, а затем, встав на одно колено, сделал предложение с кольцом. Лилия от нахлынувших эмоций еле смогла вымолвить долгожданное «Да!»

Дату долго не выбирали: свадьбу запланировали как можно скорее. И пусть год високосный — после четырёх лет ожидания их долгожданное счастье ничто не могло омрачить.