Пожарный-доброволец из Москвы рассказал о тушении лесных пожаров в Рязанской области

Деревню Култуки в Рязанской области удалось отстоять, пожар находится под контролем. Пожарные в лесах региона готовятся к подавлению огня. О ситуации с места событий рассказал корреспондент РЕН ТВ Станислав Григорьев.
30 августа вокруг деревни Култуки горел лес. Наземная группировка по тушению заняла круговую оборону. Сегодня здесь горят сухие луга.
Встречный пал – это контролируемый отжиг, для того чтобы остановить лесной пожар. Если пламя пойдёт не туда, куда запланировано, его засыпают с помощью бульдозеров. Коммунальщики из столицы выстроились в ряд вокруг огромного кострища.
Населённый пункт в дыму, местные жители пользуются респираторами. Жительница деревни Мария Дуплова отметила, что не волнуется.
В работах по тушению задействовано много добровольцев и рабочих коммунального хозяйства из Москвы. Несколько сотен человек работают без перерывов, чтобы предотвратить трагедию 2010 года. Тогда деревня Култуки сгорела в пожарах дотла.
В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.