Пожарный-доброволец из Москвы рассказал о тушении лесных пожаров в Рязанской области

Деревню Култуки в Рязанской области удалось отстоять, пожар находится под контролем. Пожарные в лесах региона готовятся к подавлению огня. О ситуации с места событий рассказал корреспондент РЕН ТВ Станислав Григорьев.

30 августа вокруг деревни Култуки горел лес. Наземная группировка по тушению заняла круговую оборону. Сегодня здесь горят сухие луга.

«Мы останавливаем огонь. Приходит встречный пал, выстраиваемся в ряд, чтобы огонь не перелетел на другую сторону. До утра мы будем караулить, притушивать, чтобы не загорелся дальше!» – сообщил пожарный-доброволец Олег Тарасов.

Встречный пал – это контролируемый отжиг, для того чтобы остановить лесной пожар. Если пламя пойдёт не туда, куда запланировано, его засыпают с помощью бульдозеров. Коммунальщики из столицы выстроились в ряд вокруг огромного кострища.

Населённый пункт в дыму, местные жители пользуются респираторами. Жительница деревни Мария Дуплова отметила, что не волнуется.

Мария Дуплова: «Ребята работают, мы спокойны. Мы наготове: приготовили шланги, будем помогать, чем можем»

В работах по тушению задействовано много добровольцев и рабочих коммунального хозяйства из Москвы. Несколько сотен человек работают без перерывов, чтобы предотвратить трагедию 2010 года. Тогда деревня Култуки сгорела в пожарах дотла.

В Рязанской области продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.