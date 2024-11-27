Пожарные ликвидировали пожар в селе Заокское, не дав огню распространиться

Крупный пожар ликвидировали огнеборцы в селе Заокское Рязанского района. Об этом рассказала пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Загорелся частный жилой дом. Сообщение о происшествии поступило в 21:49. КОгда пожарные приехали, огонь успел охватить дом полностью и начал переходить на соседние строения. Огнеборцам удалось сдержать распространение огня и спасти соседние дома.

Полностью ликвидировали открытое горение в 23:53. Площадь пожара составила 208 квадратных метров. Дом, к сожалению, спасти не удалось, как и 2 хозяйственные постройки. По соседству повреждены два жилых дома и хозяйственная постройка.

К тушению привлекалось 7 единиц техники и 24 человека. Погибших и пострадавших нет.