Пожар в Рязанской области обнаружили из космоса

Возгорание на территории Рязанской области обнаружили из космоса, сообщает сайт ИД «Пресса».

22 октября в Борецком сельском поселении Сараевского района загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила четыре гектара.

Как сообщили в ПСЧ № 37, пожар был зафиксирован с помощью космического мониторинга. На термоточку сразу направили пожарный расчет, вскоре выехала еще одна машина. Огонь охватил траву на лугу, заросшем соснами.

Вместе с сараевскими пожарными огонь тушили расчеты из Можаров, Пожлеса и рыбхоза «Пара». Пожар удалось ликвидировать через пять часов.