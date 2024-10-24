Четверг, 24 октября, 2024
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Пожар в Рязанской области обнаружили из космоса

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Алексей Самохин
Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области

Возгорание на территории Рязанской области обнаружили из космоса, сообщает сайт ИД «Пресса».

22 октября в Борецком сельском поселении Сараевского района загорелась сухая трава. Площадь возгорания составила четыре гектара.

Как сообщили в ПСЧ № 37, пожар был зафиксирован с помощью космического мониторинга. На термоточку сразу направили пожарный расчет, вскоре выехала еще одна машина. Огонь охватил траву на лугу, заросшем соснами.

Вместе с сараевскими пожарными огонь тушили расчеты из Можаров, Пожлеса и рыбхоза «Пара». Пожар удалось ликвидировать через пять часов.

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