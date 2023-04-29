spot_img
Суббота, 29 апреля, 2023

Пожар площадью 800 квадратов на рынке во Владимире потушен

Фото: t.me/mchs33
Фото: t.me/mchs33

Сотрудники МЧС потушили пожар на рынке во Владимире, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Мещёрская, 4 поступило 29 апреля в 03.43. К моменту прибытия пожарных из склада валил густой дым. Сотрудники МЧС сформировали 5 звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.

Пожар тушили 16 единиц спецтехники, 15 сотрудников ведомства. Сгорели имущество и кровля здания, люди не пострадали.

Причину ЧП определит дознаватель МЧС.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации