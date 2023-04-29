Пожар площадью 800 квадратов на рынке во Владимире потушен

Сотрудники МЧС потушили пожар на рынке во Владимире, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Сообщение о возгорании на улице Мещёрская, 4 поступило 29 апреля в 03.43. К моменту прибытия пожарных из склада валил густой дым. Сотрудники МЧС сформировали 5 звеньев газодымозащитной службы для разведки и тушения пожара.

Пожар тушили 16 единиц спецтехники, 15 сотрудников ведомства. Сгорели имущество и кровля здания, люди не пострадали.

Причину ЧП определит дознаватель МЧС.