Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке

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Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности гибели мужчины в трансформаторной будке в Старожиловском районе.

Погибший — житель села Столпцы. С 10 августа его искали родственники, 14 числа люди обратились в полицию. Труп нашли в понедельник на территории бывшего свинокомплекса колхоза «Шелковской», в закрытой трансформаторной подстанции.

Мужчина жил на улице Почтовой. Несколько лет работал свинарём на этом свинокомплексе. В последнее время собирал металл. В будку он залез, чтобы разжиться медью, предполагают следователи.

Погиб «металлист» от удара током. Проводится доследственная проверка.