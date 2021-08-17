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Вторник, 17 августа, 2021
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Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке

7info
Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
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Сайт издательства «Пресса» сообщил подробности гибели мужчины в трансформаторной будке в Старожиловском районе.

Погибший — житель села Столпцы. С 10 августа его искали родственники, 14 числа люди обратились в полицию. Труп нашли в понедельник на территории бывшего свинокомплекса колхоза «Шелковской», в закрытой трансформаторной подстанции.

Мужчина жил на улице Почтовой. Несколько лет работал свинарём на этом свинокомплексе. В последнее время собирал металл. В будку он залез, чтобы разжиться медью, предполагают следователи.

Погиб «металлист» от удара током. Проводится доследственная проверка.

  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке
  • Появились подробности гибели мужчины в трансформаторной будке

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