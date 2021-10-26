Появилась новая информация по делу об исчезновении рязанки Елены Логуновой

Представитель семьи Елены Логуновой — адвокат Максим Калинов — считает, что следствие проводится не должным образом. Об этом сообщает «КП Рязань».

По словам юриста, по его требованию были проведены очные ставки между мужем пропавшей девушки Александром и её матерью Натальей Кошелевой.

— Не одно ходатайство написал про их проведение, буквально торопил следователя, — заявил Калинов.

Он считает, что следователи зря отказываются от помощи Дмитрия Плоткина, следователя, который занимался раскрытием преступлений «слоновской» ОПГ.

Адвокат уверен, что опыт Плоткина помог бы в раскрытии дела, но следствие привлекать его не торопится.