Потушившего свечи в церкви мужчину направят на лечение

Зюзинская межрайонная прокуратура утвердила постановление о направлении уголовного дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера в отношении 20-летнего мужчины.

Его деяния квалифицированы по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу, совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих, в местах, специально предназначенных для проведения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний).

Днем 18 июня 2024 года фигурант с целью оскорбления религиозных чувств православных верующих потушил свечи в помещении церкви.

Согласно выводам комиссии экспертов мужчина страдает временным психическим расстройством, которое лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, в связи с чем нуждается в принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.