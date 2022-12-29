Пострадавший от взрыва газа дом на улице Пушкина в Рязани восстановят

Жилой дом № 47 корпус 2 по улице Пушкина в Рязани, который пострадал от взрыва газа, восстановят. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
В среду, 28 декабря, с жильцами дома встретились представители мэрии, в том числе заместитель главы администрации Михаил Ромодин. Горожанам сообщили результаты комплексного обследования здания. Специалисты проверили строительные конструкции, фундамент дома.
Провести ремонт планируется во время весенне-летнего сезона. Жильцам, которые сейчас находятся в маневренном фонде или в центре «Семья», мэрия обещает оказать необходимую помощь.
Ромодин пообещал держать восстановление дома на жёстком контроле.
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