Четверг, 29 августа, 2024

Посол рассказал о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Freepik

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал о зверствах, совершенных бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В беседе с журналистами дипломат сообщил о случаях похищений местных жителей украинскими военными, а также о зафиксированных инцидентах сексуального насилия со стороны наемников и радикалов.

«Зеленский отправил в Курскую область весь сброд, который представляют националистические радикальные формирования» — отметил Мирошник, подчеркивая, что среди преступников находятся как иностранные наемники, так и украинские радикалы.

По его словам, действия Киева направлены на «избавление» от проблемного контингента путем их отправки подальше от столицы, в приграничные регионы России.

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