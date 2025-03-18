Последние предсказания старца Илия: какой исход СВО он предрёк и о чём предупредил россиян

Известный старец Илий, духовный наставник братии Оптиной пустыни и исповедник патриарха Кирилла, скончался 15 марта. При жизни Илий был не только великим праведником и духовным учителем: прихожане отмечали его уникальный дар пророчества и особую житейскую мудрость. Старец предвидел не только будущее своей страны, но и конкретные события в жизни простых людей. Издание Life рассказало о том, как при жизни Илий помогал простым людям и что завещал России, в частности, с точки зрения завершения специальной военной операции на Украине.
Старец Илий: биография легендарного старца и чем он известен
Про таких людей, как схиархимандрит Илий, говорят — человек Божий. Он родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь в глубоко верующей семье. Уже с трёх лет мальчик начал молиться. При крещении его назвали в честь Алексия, человека Божия, святого аскета из Римской империи. Когда Алексею исполнилось 10 лет, семья получила похоронку на отца: он скончался от ран на фронте Великой Отечественной войны и был похоронен во Владикавказе. Мать, Клавдия Ноздрина, погрузилась в глубокое горе, но маленький Алёша, уверенный в том, что его отец Афанасий теперь находится в лучшем мире, без страданий и боли, смог утешить её, убедив, что отец наблюдает за ними с небес.
Позже, когда Алексей Ноздрин вырос, его призвали в армию. Там старшина уговорил юношу вступить в комсомол, о чём будущий старец впоследствии глубоко сожалел. После демобилизации он сразу сжёг комсомольский билет. После армии Алексей окончил машиностроительный техникум в Серпухове и отправился на работу в город Камышин, где регулярно посещал церковь. По совету местного настоятеля он решил посвятить свою жизнь служению Богу. Сначала Алексей учился в Саратовской семинарии, затем в Ленинградской, а после окончания Ленинградской духовной академии принял монашеский постриг от митрополита Никодима, получив имя Илиан в честь одного из сорока Севастийских мучеников.
Долгое время монах провёл на Афоне, а в 1989 году переехал в Оптину пустынь, где настоятель архимандрит Евлогий постриг его в великую схиму с именем Илий.
Предсказание старца Илия об исходе СВО
С самого начала специальной военной операции в 2022 году схиархимандрит Илий неоднократно подчеркивал, что победа России в этом конфликте неизбежна. Он утверждал, что возможен только один исход — победа, и никаких иных вариантов.
Старец Илий всей душой верил в успех русского оружия и часто делился этим предсказанием с окружающими. Фактически его стало его последним пророчеством перед тем, как он отошёл к Богу.
Как старец Илий помогал простым людям
В Оптиной пустыни вспоминают: многочисленные духовные чада старца Илия свидетельствовали, что даже краткая встреча с ним становилась переломным моментом в их жизни. При этом отец Илий не стремился поражать приходящих к нему людей глубокими откровениями – его наставления были просты, но в этой простоте скрывалась великая духовная мудрость.
Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Я пришла к батюшке с тяжёлым грузом проблем, ожидая, что он будет долго со мной беседовать и давать особые советы. Но он лишь посмотрел на меня своими ясными, пронизывающими душу глазами и сказал: «Доченька, ты слишком много думаешь о себе. Подумай о других, помоги кому-нибудь – и твои проблемы начнут решаться». Тогда я даже обиделась – такой простой совет! Но когда я начала следовать ему, моя жизнь действительно изменилась».
Что завещал старец Илий России
До последних дней своей земной жизни старец Илий оставался усердным молитвенником за весь мир. Он без отказа принимал тысячи людей, ищущих духовный совет и утешение. Его простые, идущие от сердца слова и искренняя молитва приносили исцеление душам страждущих.