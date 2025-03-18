Последние предсказания старца Илия: какой исход СВО он предрёк и о чём предупредил россиян

Известный старец Илий, духовный наставник братии Оптиной пустыни и исповедник патриарха Кирилла, скончался 15 марта. При жизни Илий был не только великим праведником и духовным учителем: прихожане отмечали его уникальный дар пророчества и особую житейскую мудрость. Старец предвидел не только будущее своей страны, но и конкретные события в жизни простых людей. Издание Life рассказало о том, как при жизни Илий помогал простым людям и что завещал России, в частности, с точки зрения завершения специальной военной операции на Украине.

Старец Илий: биография легендарного старца и чем он известен

Про таких людей, как схиархимандрит Илий, говорят — человек Божий. Он родился 8 марта 1932 года в селе Становой Колодезь в глубоко верующей семье. Уже с трёх лет мальчик начал молиться. При крещении его назвали в честь Алексия, человека Божия, святого аскета из Римской империи. Когда Алексею исполнилось 10 лет, семья получила похоронку на отца: он скончался от ран на фронте Великой Отечественной войны и был похоронен во Владикавказе. Мать, Клавдия Ноздрина, погрузилась в глубокое горе, но маленький Алёша, уверенный в том, что его отец Афанасий теперь находится в лучшем мире, без страданий и боли, смог утешить её, убедив, что отец наблюдает за ними с небес.

Позже, когда Алексей Ноздрин вырос, его призвали в армию. Там старшина уговорил юношу вступить в комсомол, о чём будущий старец впоследствии глубоко сожалел. После демобилизации он сразу сжёг комсомольский билет. После армии Алексей окончил машиностроительный техникум в Серпухове и отправился на работу в город Камышин, где регулярно посещал церковь. По совету местного настоятеля он решил посвятить свою жизнь служению Богу. Сначала Алексей учился в Саратовской семинарии, затем в Ленинградской, а после окончания Ленинградской духовной академии принял монашеский постриг от митрополита Никодима, получив имя Илиан в честь одного из сорока Севастийских мучеников.

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Долгое время монах провёл на Афоне, а в 1989 году переехал в Оптину пустынь, где настоятель архимандрит Евлогий постриг его в великую схиму с именем Илий.

Предсказание старца Илия об исходе СВО

С самого начала специальной военной операции в 2022 году схиархимандрит Илий неоднократно подчеркивал, что победа России в этом конфликте неизбежна. Он утверждал, что возможен только один исход — победа, и никаких иных вариантов.

Старец Илий всей душой верил в успех русского оружия и часто делился этим предсказанием с окружающими. Фактически его стало его последним пророчеством перед тем, как он отошёл к Богу.

Как старец Илий помогал простым людям

В Оптиной пустыни вспоминают: многочисленные духовные чада старца Илия свидетельствовали, что даже краткая встреча с ним становилась переломным моментом в их жизни. При этом отец Илий не стремился поражать приходящих к нему людей глубокими откровениями – его наставления были просты, но в этой простоте скрывалась великая духовная мудрость.

Одна из его духовных дочерей вспоминала: «Я пришла к батюшке с тяжёлым грузом проблем, ожидая, что он будет долго со мной беседовать и давать особые советы. Но он лишь посмотрел на меня своими ясными, пронизывающими душу глазами и сказал: «Доченька, ты слишком много думаешь о себе. Подумай о других, помоги кому-нибудь – и твои проблемы начнут решаться». Тогда я даже обиделась – такой простой совет! Но когда я начала следовать ему, моя жизнь действительно изменилась».

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Что завещал старец Илий России

До последних дней своей земной жизни старец Илий оставался усердным молитвенником за весь мир. Он без отказа принимал тысячи людей, ищущих духовный совет и утешение. Его простые, идущие от сердца слова и искренняя молитва приносили исцеление душам страждущих.