После введения локдауна в Рязани увеличился спрос на персонал — hh.ru

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснила, как новые ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса отразились на рынке труда в стране, в отдельных регионах и отраслях бизнеса.

В Рязанской области в начале локдауна отрицательную динамику по вакансиям показали всего на 7 профобластей. Кроме того, общий спрос на персонал не снизился, а напротив — увеличился на 1,2%. Прирост небольшой, но тем не менее положительный.

Сильнее всего сократился спрос на персонал в сферах: «Добыча сырья» (-32%), «Безопасность» (-16,9%) и «Строительство, недвижимость» (-12,4%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (-11,8%).

При этом на 35% выросло среднее количество актуальных вакансий в юридической сфере.

Среди регионов наиболее болезненно на новые ограничения отреагировали работодатели Курганской области, количество вакансий здесь упало сразу на 21%.