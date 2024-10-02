Среда, 2 октября, 2024

После рейда в Рязани 3 новых гражданина РФ встали на учёт, 6 иностранцев готовы служить

Автор: Алексей Самохин

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Фото: t.me/umvd62

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Рязанскому гарнизону совместно с коллегами из военного комиссариата Рязанской области и правоохранительными органами провели рейд по проверке выполнения обязанностей по воинскому учету гражданами, недавно получившими гражданство России.

В ходе мероприятия, охватившего различные торговые и строительные площадки, включая 5-ю оптовую базу Рязани, было проверено 25 человек из числа иностранных и натурализованных граждан. Из них 3 человека были поставлены на воинский учет. 

6 иностранных граждан выразили желание заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных Силах РФ. 

С начала 2024 года военными следователями и комиссариатами было принято на воинский учет более 700 натурализованных граждан. Более 500 иностранных граждан заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

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