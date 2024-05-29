После обрушения балкона с женщиной в Касимове возбуждено уголовное дело

В Касимове Следком возбудил уголовное дело после травмирования женщины при обрушении балкона, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

Дело следователи завели по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, инцидент произошёл вечером 26 мая в микрорайоне Приокский. При обрушении балконной плиты хозяйка квартиры упала со второго этажа. Пострадавшая госпитализирована.

Эксперты дадут юридическую оценку действиям руководства управляющей компании, обслуживающей многоквартирный дом.

Расследование дела продолжается.