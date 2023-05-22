После обрушение потолка в рязанской школе №21 пройдут проверки

Мэр Рязани Елена Сорокина 22 мая анонсировала проверки в школах после обрушение потолочного перекрытия в школе №21.

На совещании в администрации доложили, что после обрушение в образовательном учреждении работает экспертная организация. Обучающиеся в школе первоклассники уже ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников – 26 мая. Сейчас уроки для них проводятся дистанционно с использованием электронных образовательных ресурсов. Информационная работа с родительской общественностью проведена.

Елена Сорокина отметила, что независимо от того, что стало причиной обрушения части потолочного перекрытия, необходимо организовать работу с руководителями школ и проверить все чердачные помещения в учреждениях.