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После обрушение потолка в рязанской школе №21 пройдут проверки

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Мэр Рязани Елена Сорокина 22 мая анонсировала проверки в школах после обрушение потолочного перекрытия в школе №21.

На совещании в администрации доложили, что после обрушение в образовательном учреждении работает экспертная организация. Обучающиеся в школе первоклассники уже ушли на летние каникулы, последний день занятий для остальных школьников – 26 мая. Сейчас уроки для них проводятся дистанционно с использованием электронных образовательных ресурсов. Информационная работа с родительской общественностью проведена.

Елена Сорокина отметила, что независимо от того, что стало причиной обрушения части потолочного перекрытия, необходимо организовать работу с руководителями школ и проверить все чердачные помещения в учреждениях.

– Они не должны быть захламлены. Сейчас специалисты обследуют кабинеты четвертого этажа и чердачные перекрытия, в течение двух недель организацией будет дано заключение, – говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

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