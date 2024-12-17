После инцидента на Рязанском проспекте возбуждено уголовное дело

Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в связи с инцидентом на Рязанском проспекте столицы, в результате которого погибли двое мужчин. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

Следователи и криминалисты столичного СК совместно с оперативными службами проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы, в том числе медицинская и взрывотехническая.

Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.