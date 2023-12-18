После ДТП с нетрезвым сотрудником полиции возбудили уголовное дело

В Приморско-Ахтарске возбуждено уголовное дело после ДТП с участием 35-летнего инспектора ОВДПС ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району, сообщает телеграм-канал СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Полицейского подозревают в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, в результате которого погиб 21-летний молодой человек (ч.4 ст. 264 УК РФ).

Смертельное ДТП случилось утром 17 декабря на 76-м километре автодороги «Тимашевск-Приморско-Ахтарск». Автомобиль «Фольксваген Пассат» под управлением не находившегося на службе полицейского врезался в поворачивающий ВАЗ-2107. 21-летний водитель «семёрки» погиб.

Подозреваемого допрашивают следователи, решается вопрос о задержании.

— Расследование уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления СКР по краю А. К. Маслова, — сообщили в Следственном комитете.