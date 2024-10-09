«Попутчик» возвращается: на НТВ премьера нового сезона тревел-шоу с Тимуром Родригезом

В субботу, 12 октября, в эфире телеканала НТВ состоится премьера второго сезона тревел-шоу «Попутчик» (16+). 10 счастливчиков отправятся в путешествие с ведущим проекта Тимуром Родригезом: попутчиков ждёт море впечатлений, удивительные открытия, погружение в культуры других стран и исследование самых разных уголков мира.

За период кастинга на почту тревел-шоу поступило более 38 тысяч заявок. Попутчиком Тимура Родригеза, как и годом ранее, мог стать абсолютно каждый в возрасте от 18 до 60 лет, прошедший всенародный кастинг. По итогам отбора в путешествие вместе с Тимуром отправятся счастливчики из Москвы, Асбеста, Калининграда, Благовещенска, Уфы, Санкт-Петербурга, Омска и Красноярска. Самому юному попутчику Родригеза – 21 год, а самому взрослому – 58 лет.

Тимур Родригез: «Я действительно обожаю это шоу. Не потому что это, так скажем, моя новая программа, или не потому что я наконец-то дошел до нового уровня и являюсь не только ведущим, но и продюсером. Уже второй сезон подряд я вижу, как мы по-настоящему меняем жизнь людей, как много всего мы привносим в неё. Попутчики сами невероятно искренне об этом говорят, я вижу радость и удовольствие на их лицах, слышу слова благодарности. Не сказать, что я этого жду, потому что для меня достаточно видеть, что им хорошо, что их обычная жизнь на несколько дней тотально меняется. И больше всего я надеюсь именно на то, что после этого путешествия они как-то иначе начнут смотреть на себя и на рутину, и постараются сделать так, чтобы их жизнь стала чуть ярче и перестанут относиться нейтрально к мелочам, потому что даже в обычной жизни существует множество причин для того, чтобы быть счастливым».

Те, кому удалось пройти кастинг, совсем скоро услышат тот самый звонок и заветные слова Тимура Родригеза: «Ты – мой попутчик». Уже через 10 минут участники тревел-шоу отправятся в путь вместе с Тимуром: маршрут, средства передвижения, места для посещения и ночлега, блюда на обед, а также любые активности определяют печенья с предсказаниями. Никто не знает, что вытянет попутчик, это одна из главных интриг проекта не только для телезрителей, но и для самих героев тревел-шоу. На протяжении двух дней путешественники будут исследовать новый мир, следуя указаниям предсказаний и полагаясь на волю судьбы.

«Я желаю своим будущим попутчикам с головой окунуться в этот фейерверк приключений. Ведь даже если предсказания будут сулить нечто, чего человек боялся всю свою жизнь, то находясь в классной атмосфере в потрясающем уголке мира, попробовать это будет значить поменять свою жизнь на 180 градусов. И я сейчас не преувеличиваю, потому что в данной ситуации я основываюсь на собственном опыте. И в первом сезоне, и в других шоу, которые я вёл множество раз, я преодолевал свой собственный страх, говоря о нём искренне, не боясь признаться зрителю в своих слабостях. А в результате я был безумно счастлив, потому что если бы не ситуация, в которой я оказывался, я бы никогда в жизни не попробовал то, без чего теперь я не могу представить свою жизнь. Ровно так же происходит с каждым из моих попутчиков. Каждый выпуск они пробуют что-то впервые, и чаще всего это происходит даже несколько раз за программу. Благодаря моим попутчикам я оказываюсь в странах, в которых никогда не был, несмотря опять же на свой богатейший опыт. Каждое путешествие нас ждут новые приключения, новые эмоции, новые опасности и новые вызовы, которые мы себе бросаем. Например, это может быть еда, которую мы никогда не отважились бы попробовать, или высоты, которые мы всегда боялись взять. В один прекрасный момент всё это становится частью нашей жизни. Счастье, переполняющее нас от того, что с нами это случилось – лучший катализатор для новых свершений, новых побед и расширения собственных горизонтов», – рассказал Тимур Родригез.