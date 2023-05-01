Популярный священник перечислил библейские аргументы за и против феминизма

Популярный священник-блогер Николай Бабкин в своём telegram-канале поразмышлял о том, как к равенству полов относится Библия. В священном писании ему удалось отследить аргументы, которые можно привести как за феминизм, так и против него.

Равенство полов или равенство в правах? Библия содержит много примеров, которые могут быть использованы как аргументы как за, так и против феминизма. С одной стороны, Библия учит, что женщина была создана Богом наравне с мужчиной и имеет равные права и достоинство. Бог также использует женщин, чтобы исполнить свою волю и дарует им духовные дары. Иисус Христос обращался к женщинам с уважением и любовью.

– С другой стороны, Библия также содержит учение о подчинении женщин мужьям и мужскому авторитету в церкви. Некоторые люди используют эти стихи, чтобы оправдать дискриминацию женщин и ограничить их права, – отмечает Бабкин. – Библия учит уважению и любви к женщинам, но также содержит учение о подчинении женщин мужскому авторитету. Как интерпретировать эти учения и их отношение к феминизму, зависит от конкретных взглядов и толкований.