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Среда, 23 июня, 2021
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Попасть на празднование Дня молодёжи в Рязани можно по предварительной записи

7info
Попасть на празднование Дня молодёжи в Рязани можно по предварительной записи
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В воскресенье, 27 июня, в ЦПКиО Рязани пройдут праздничные мероприятия, посвящённые Дню молодёжи. Попасть на них можно только по предварительной записи.

Рязанцев ждут большая зарядка (09.00), мастер класс по Sup-сёрфингу (10.00). В 14 часов начнётся фестиваль фудтраков, стартуют первая неконференция для молодёжных НКО, начнут работу площадка для волонтёров, галерея молодёжного искусства, территория уличной культуры, спорта. 16.00 — гостей примет открытый лекторий.

В 19 часов стартует вечеринка под открытым небом. Хедлайнер — Verbee.

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