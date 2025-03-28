Помощница военкома покалечила украинца за отказ идти на фронт

В Виннице заместительницу начальника ТЦК подполковника Оксану Янчак обвинили в избиении военнообязанного, пишет « Страна.ua ».

Мужчина пришел в военкомат в сентябре по повестке, хотя имел бронь от армии из-за работа на критически важном предприятии.

Янчак стала заставлять его подписывать анкету военнообязанного и отказывать в бронировании. Украинца возмутили ее действия, в ответ она ударила его по голове, а затем начала душить. Ей помог помощник, который принялся бить потерпевшего по лицу и голове и отобрал у него телефон.

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Пострадавший получил ушиб головного мозга, ушибы и ссадины. Женщину отстранили от работы и отправили в СИЗО на два месяца.