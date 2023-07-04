Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань»

Житель Владивостока сообщил, что неизвестные осквернили могилы военных, погибших на спецоперации.
Видеозапись с места событий появилась в распоряжении телеграм-канала Baza.
«Ужасно! Пацаны воевали! Сняли флаги ЧВК. Российские порезали. Кто это может делать? Для чего это все?» – возмутился автор ролика.
По данным издания, инцидент произошел в ночь на 3 июля....
Сотрудники полиции задержали 81-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в организации заказного убийства участкового, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина по неизвестной причине невзлюбила полицейского. Недавно она заказала знакомым круга бывших заключенных убийство неприятеля в погонах. Злоумышленница пообещала исполнителю один миллион рублей. Она поручила убить мужчину...