Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань»

Житель Владивостока сообщил, что неизвестные осквернили могилы военных, погибших на спецоперации. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении телеграм-канала Baza. «Ужасно! Пацаны воевали! Сняли флаги ЧВК. Российские порезали. Кто это может делать? Для чего это все?» – возмутился автор ролика. По данным издания, инцидент произошел в ночь на 3 июля....