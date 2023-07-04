Вторник, 4 июля, 2023
На главнуюНовости Рязани

Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань»

7info
Полузащитник Доронин покидает ФК «Рязань»

Полузащитник Дмитрий Доронин переходит в футбольный клуб «Знамя» из Ногинска, сообщила пресс-служба ФК «Рязань».

Доронин выступал в Рязани на протяжении двух сезонов. В общей сложности он провел за команду 59 матчей.

— ФК «Рязань» благодарит Дмитрия за работу и желает ему дальнейших успехов в карьере, — говорится в сообщении пресс-службы.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

В Рязанской области пройдёт этап соревнований по плаванию Swimcup

Спортивный городок соревнований расположится на территории базы отдыха «Ока» — там финишируют обе дистанции заплывов.

Рязанская область получит дополнительные деньги на расселение ветхих домов

Малков потребовал от руководителей муниципалитетов реализовывать программу с опережением.

Вопрос назначения Дмитрия Коданёва прокурором Рязанской области практически решён

Комитеты Совфеда поддержали кандидатуру Дмитрия Коданёва на должность рязанского прокурора

СРЗП потребовала ввести государственное регулирование тарифов на мобильную связь

Сергей Миронов назвал наглым шантажом инициативу крупнейших операторов связи

Пьяного водителя задержали в центре Рязани вечером 3 июля

При использовании алкотестера было установлено содержание алкоголя в организме мужчины на уровне 0,494 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.

К Дню учителя в Рязани установят памятник педагогам

Проект показали губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Задержан мужчина, вытолкнувший из машины женщину с перерезанным горлом в Самаре

Следком возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

В Рязани продолжили благоустройство ярмарочного пространства у ЦНТИ

Подробности рассказала ВКонтакте зампред правительства Рязанской области Юлия Швакова.

МегаФон рассказал, как пользоваться смартфоном в жару

Больше всего от перегрева страдают аккумуляторы — высокая температура запускает в них химические реакции, из-за которых батарея теряет емкость и даже может вздуться.

В Владивостоке осквернили могилы военных, погибших на спецоперации

Житель Владивостока сообщил, что неизвестные осквернили могилы военных, погибших на спецоперации. Видеозапись с места событий появилась в распоряжении телеграм-канала Baza. «Ужасно! Пацаны воевали! Сняли флаги ЧВК. Российские порезали. Кто это может делать? Для чего это все?» – возмутился автор ролика. По данным издания, инцидент произошел в ночь на 3 июля....

В Кораблино мотоциклист пострадал в ДТП с легковушкой

В результате ДТП в городе Кораблино Рязанской области пострадал мотоциклист, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В Краснодаре пенсионерка заказала убийство участкового

Сотрудники полиции задержали 81-летнюю жительницу Краснодара, которую подозревают в организации заказного убийства участкового, сообщили в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте». Женщина по неизвестной причине невзлюбила полицейского. Недавно она заказала знакомым круга бывших заключенных убийство неприятеля в погонах. Злоумышленница пообещала исполнителю один миллион рублей. Она поручила убить мужчину...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации