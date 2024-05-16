Получившему удар током зацеперу спасли половой орган, но ампутировали руку

Зацеперу, получившему удар током в пах на железной дороге, спасли половой орган, но ампутировали руку, сообщает Baza.

Инцидент с 15-летним парнем случился на станции «Электроугли» в Подмосковье. По словам очевидцев, он раскачивал токоприёмник и получил удар током.

Парень упал на пути. Первоначально сообщалось, что у подростка сгорел половой член, через который прошёл разряд. Выяснилось, что травма паха оказалась не столь серьёзной. А вот руку, через которую также прошёл разряд, пришлось ампутировать на уровне нижней трети предплечья.

Пациент до сих пор находится в реанимации на ИВЛ с ожогом 15% тела.

По данным «Базы», пострадавший состоит на учете в психдиспансере.