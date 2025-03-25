Полученная участником СВО награда вызвала большие вопросы у следствия

Следователи проводят проверку в отношении ингушского застройщика Адама Картоева из-за полученной им награды на СВО, пишет «Коммерсантъ».

По данным газеты, фигурант оказался под следствием за незаконный оборот оружия и дачу взяток. Вскоре он отправился в зону боевых действий, где, согласно документам, служил снайпером в звании сержанта.

Защита требовала прекратить его уголовное дело, поскольку Картоев получил Георгиевский крест 4-й степени и искупил вину перед Родиной. Однако Следственный комитет получил данные, что обвиняемый не служил на передовой, а занимался коммерческим строительством в тылу.

«Его даже задержали не в зоне боевых действий, а в Луганске, где компания фигуранта строила дома», — говорится в публикации. Реклама

В документах нашли ошибки: подписал их командир одной части, а печатью заверил другой. Картоеву грозит еще одно уголовное дело — о мошенничестве.