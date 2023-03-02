Четверг, 2 марта, 2023
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Полнолуние 7 марта может столкнуть человечество с большими опасностями

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Hand фото создан(а) katemangostar - ru.freepik.com

7 марта произойдёт полнолуние в знаке Рыб. Об опасностях предстоящего явления kp.ru рассказала астролог Татьяна Лукашевич.

7 марта станет днём повышенной эмоциональности. Небесные светила будут находиться в квадрате к Марсу, а Сатурн начнёт менять знак.

— Возможны аварии на нефтяных объектах, усиление военных действий на море, невнимательность при управлении транспортным средством. Проблемы в системах горячего водоснабжения, на газо- и нефтепроводах, цунами, — предупреждает Лукашевич.

Кстати, изменение знака Сатурна также не пройдёт для нас бесследно. Логичная и строгая планета, войдя в знак Рыб, спровоцирует тревожность и мнительность, усилит психологические проблемы у неуравновешенных людей. В этот период возможны страхи и тяга к одиночеству.

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