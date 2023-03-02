Полнолуние 7 марта может столкнуть человечество с большими опасностями

7 марта произойдёт полнолуние в знаке Рыб. Об опасностях предстоящего явления kp.ru рассказала астролог Татьяна Лукашевич.
7 марта станет днём повышенной эмоциональности. Небесные светила будут находиться в квадрате к Марсу, а Сатурн начнёт менять знак.
Кстати, изменение знака Сатурна также не пройдёт для нас бесследно. Логичная и строгая планета, войдя в знак Рыб, спровоцирует тревожность и мнительность, усилит психологические проблемы у неуравновешенных людей. В этот период возможны страхи и тяга к одиночеству.
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