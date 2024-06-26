В интервью YouTube-каналу «Фабрика новин» полковник запаса Вооружённых сил Украины (ВСУ) Роман Свитан заявил, что украинские военные отступают на Восточном фронте. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Романа Свитана, у украинской армии недостаточно вооружения и нет истребителей F-16. Он отметил, что российские военные будут активно атаковать в ближайшие две недели.

Полковник также обвинил Запад в проблемах Киева, связанных с поставками обещанной помощи. Свитан считает, что партнёры Украины слишком поздно предоставили обещанную поддержку.