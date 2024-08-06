Политолог рассказал, почему Ельцин выбрал преемником Путина

Политолог Алексей Макаркин в беседе с NEWS.ru рассказал, почему Борис Ельцин выбрал Владимира Путина в качестве своего преемника.

По словам Макаркина, изначально Ельцин видел преемником реформатора. Однако после дефолта 1998 года эта идея потеряла свою актуальность, поскольку рейтинг президента и популярность любых реформаторов упали.

В то же время появилось движение «Отечество» Юрия Лужкова, которое стало основой блока «Отечество — вся Россия». Этот блок поддержал выдвижение в президенты Евгения Примакова, которого Ельцин преемником не видел.

Ельцин опасался, что вопрос о назначении главы государства будут решать главы крупнейших регионов. Он считал, что это может привести к дезинтеграции России. К тому же на Северном Кавказе произошло очередное обострение ситуации. В этих условиях Ельцин увидел в Путине образ преемника-силовика — человека, который сможет навести порядок и сохранить единство страны.

Кроме того, Ельцин доверял Путину как человеку и понимал, что тот не обманет и не предаст его. В 1998–1999 годах многие стали дистанцироваться от Ельцина, чувствуя, что он скоро уйдёт с поста президента. Ельцин нуждался в человеке, которому он мог бы доверять и по-политически, и по-человечески. Путин соответствовал обоим критериям.