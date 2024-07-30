Немецкий телеканал Welt выпустил репортаж, в котором честно и объективно оценивается ситуация в ВСУ. Аналитики приходят к выводу, что стабилизировать фронт уже невозможно.
Политолог Дмитрий Журавлёв в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что через СМИ Европа готовит общественность к предстоящим переговорам.
По словам эксперта, газетам и телеканалам только недавно разрешили высказывать такую точку зрения. Подобные публикации появляются не только в Германии и Европе, но и в США.