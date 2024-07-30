Вторник, 30 июля, 2024

Политолог раскрыл истинное значение публикаций европейских СМИ об Украине

Автор: 7info

Опубликовано

Немецкий телеканал Welt выпустил репортаж, в котором честно и объективно оценивается ситуация в ВСУ. Аналитики приходят к выводу, что стабилизировать фронт уже невозможно.

Политолог Дмитрий Журавлёв в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал, что через СМИ Европа готовит общественность к предстоящим переговорам.

По словам эксперта, газетам и телеканалам только недавно разрешили высказывать такую точку зрения. Подобные публикации появляются не только в Германии и Европе, но и в США.

«Это говорит о том, что ситуация меняется. Раньше СМИ изображали Россию как страну зла. Теперь они готовят общественность к тому, что с нами придётся договариваться. Нужно объяснить народу, почему это происходит, а значит, появилось разрешение сверху, что можно об этом говорить. В прежних условиях газеты молчали бы, даже если бы Вооружённые силы РФ подошли к Киеву», — пояснил Журавлёв.

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