Наступивший год может принести значительные изменения в военной и политической обстановке, считает политолог Юрий Баранчик. В своём телеграм-канале он проанализировал итоги 2024 года и спрогнозировал возможные сценарии развития конфликта.

Итоги 2024 года: главные моменты

Политолог выделяет ключевые события прошлого года:

Не купированный до конца прорыв ВСУ в Курскую область, который стал самым крупным успехом украинской армии за год.

Серьёзные успехи российской стороны в создании Покровско-Кураховского плацдарма, что открывает возможность для наступления на Днепропетровск и Запорожье.

Главная военная интрига, по словам Баранчика, заключается в том, удастся ли российской армии реализовать этот плацдарм, что зависит от соотношения резервов обеих сторон.

Сильные и слабые стороны сторон

Юрий Баранчик отмечает значительное превосходство ВС РФ в управлении, боеспособности, оснащении беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами. Он также упоминает высокий моральный дух российских войск на фоне растущего дезертирства и упадка боевого духа в ВСУ.

Однако, по его мнению, у происходящего две возможные трактовки:

ВСУ находится на грани истощения, что подтверждается текущей ситуацией. Украина может готовить скрытые резервы для масштабного наступления.

Сценарии развития событий в 2025 году

Для окончательной оценки ситуации, считает эксперт, необходимы ключевые маркеры:

Успешное вытеснение ВСУ из Курской области.

Прорыв российских войск к Харькову или на Днепропетровск и Запорожье.

Создание плацдарма на правом берегу Днепра или повторный бросок на Киев.

Роль международных игроков

По мнению Баранчика, мирные переговоры остаются маловероятными, несмотря на интерес к этому со стороны Дональда Трампа. Запад пока не демонстрирует готовности оказывать давление на Киев в интересах выполнения российских требований.

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Эксперт подчёркивает, что многое будет зависеть от отношений США с ЕС и Китаем. Если Трамп продолжит оказывать давление на Европу и Пекин, это может подтолкнуть ЕС к более конструктивному взаимодействию с Россией, а Китай — пересмотреть свою роль в конфликте.

Два вероятных исхода

Баранчик называет два главных сценария для 2025 года:

Компромисс: достижение договорённостей без выполнения всех российских требований. Это может привести к подготовке Украины к новой войне через несколько лет.

достижение договорённостей без выполнения всех российских требований. Это может привести к подготовке Украины к новой войне через несколько лет. Затяжной конфликт: дальнейшее вымывание мобилизационного потенциала обеих сторон и рост рисков перерастания конфликта в глобальный.

Эксперт заключает, что 2025 год станет временем переоценки рисков для всех сторон.