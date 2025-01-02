Наступивший год может принести значительные изменения в военной и политической обстановке, считает политолог Юрий Баранчик. В своём телеграм-канале он проанализировал итоги 2024 года и спрогнозировал возможные сценарии развития конфликта.
Итоги 2024 года: главные моменты
Политолог выделяет ключевые события прошлого года:
- Не купированный до конца прорыв ВСУ в Курскую область, который стал самым крупным успехом украинской армии за год.
- Серьёзные успехи российской стороны в создании Покровско-Кураховского плацдарма, что открывает возможность для наступления на Днепропетровск и Запорожье.
Главная военная интрига, по словам Баранчика, заключается в том, удастся ли российской армии реализовать этот плацдарм, что зависит от соотношения резервов обеих сторон.
Сильные и слабые стороны сторон
Юрий Баранчик отмечает значительное превосходство ВС РФ в управлении, боеспособности, оснащении беспилотниками и управляемыми авиационными бомбами. Он также упоминает высокий моральный дух российских войск на фоне растущего дезертирства и упадка боевого духа в ВСУ.
Однако, по его мнению, у происходящего две возможные трактовки:
- ВСУ находится на грани истощения, что подтверждается текущей ситуацией.
- Украина может готовить скрытые резервы для масштабного наступления.
Сценарии развития событий в 2025 году
Для окончательной оценки ситуации, считает эксперт, необходимы ключевые маркеры:
- Успешное вытеснение ВСУ из Курской области.
- Прорыв российских войск к Харькову или на Днепропетровск и Запорожье.
- Создание плацдарма на правом берегу Днепра или повторный бросок на Киев.
Роль международных игроков
По мнению Баранчика, мирные переговоры остаются маловероятными, несмотря на интерес к этому со стороны Дональда Трампа. Запад пока не демонстрирует готовности оказывать давление на Киев в интересах выполнения российских требований.
Эксперт подчёркивает, что многое будет зависеть от отношений США с ЕС и Китаем. Если Трамп продолжит оказывать давление на Европу и Пекин, это может подтолкнуть ЕС к более конструктивному взаимодействию с Россией, а Китай — пересмотреть свою роль в конфликте.
Два вероятных исхода
Баранчик называет два главных сценария для 2025 года:
- Компромисс: достижение договорённостей без выполнения всех российских требований. Это может привести к подготовке Украины к новой войне через несколько лет.
- Затяжной конфликт: дальнейшее вымывание мобилизационного потенциала обеих сторон и рост рисков перерастания конфликта в глобальный.
Эксперт заключает, что 2025 год станет временем переоценки рисков для всех сторон.