Политолог Анпилогов рассказал, смогут ли ВСУ зайти в Белгородскую область

Политолог Алексей Анпилогов предположил в интервью изданию «Подмосковье сегодня», смогут ли ВСУ зайти в Белгородскую область.

По его мнению, заход украинских войск будет «чем-то из области фантастики».

«Это будет уже открытая агрессия Украины, и потом никакого размена территории не будет. Просто будет удар по киевским административным зданиям, причем достаточно быстро», — пояснил Анпилогов.

Эксперт отметил, что при таком сценарии у России не будет ограничений по применению всех видов вооружений.