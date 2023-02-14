Вторник, 14 февраля, 2023
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Политолог Анпилогов рассказал, смогут ли ВСУ зайти в Белгородскую область

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Политолог Алексей Анпилогов предположил в интервью изданию «Подмосковье сегодня», смогут ли ВСУ зайти в Белгородскую область.

По его мнению, заход украинских войск будет «чем-то из области фантастики».

«Это будет уже открытая агрессия Украины, и потом никакого размена территории не будет. Просто будет удар по киевским административным зданиям, причем достаточно быстро», — пояснил Анпилогов.

Эксперт отметил, что при таком сценарии у России не будет ограничений по применению всех видов вооружений.

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