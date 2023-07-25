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Полиграфолог Татьяна Савельева — можно ли обмануть детектор лжи и как он помогает следователям в работе

7info7

В фильмах и сериалах про следователей на помощь в раскрытии преступлений нередко приходит полиграф. Оказывается, что в реальной жизни работники следственных органов тоже прибегают к его использованию, ведь запутанные криминальные истории с заковыристым сюжетом и участниками, чьи мотивы непросто распознать, а вывести их на чистую воду — ещё сложнее, встречаются, увы, не только в кино.

В каких случаях в ходе следственных действий без помощи полиграфа не обойтись? Можно ли отказаться от прохождения исследования с помощью полиграфа, и какие преступления в Рязанской области удавалось раскрыть с его помощью? На вопросы корреспондента 7info накануне Дня работника органов следствия Российской Федерации ответила полиграфолог следственного управления СК РФ по Рязанской области Татьяна Савельева.

Вы получили специальность полиграфолога, уже работая в органах следствия? Или пришли в органы следствия подготовленным специалистом-полиграфологом?

– Моя служба в правоохранительных органах началась в 1997 году. Изначально это была должность психолога в исправительном учреждении. С 2006 года проходила службу в Академии ФСИН России в различных должностях профессорско-преподавательского состава. В 2009 году после защиты кандидатской диссертации возникло желание развиваться дальше, приобретать новые умения и расширять знания. Совершенно случайно в руки мне попала книга про полиграф. Именно тогда зародилась идея, что это можно применять в служебной деятельности во ФСИН России. Совместно с начальником кафедры юридической психологии и педагогики Академии ФСИН России мы решили принять участие в конкурсе на получение гранта для покупки полиграфа. Для работы с полиграфом потребовался специалист, поэтому меня как заинтересованного в его изучении сотрудника направили на переподготовку во Всероссийский институт повышения квалификации МВД России в Домодедово. Месяц очного обучения, три месяца практики по месту службы, а дальше — сдача экзаменов и защита диплома. Тогда моя новая квалификация оказалась очень кстати. С 2011 года в Академии ФСИН России полиграф стали использовать в работе курсантами-выпускниками. А через несколько лет, 31 декабря 2015 года, я перешла в следственное управление СК России по Рязанской области, где служу полиграфологом по сей день.

– В каких ситуациях органы следствия прибегают к использованию полиграфа?

– Либо когда у следователя несколько следственных версий, которые необходимо отработать, либо для подтверждения или опровержения показаний свидетеля, потерпевшего, подозреваемого. Полиграф нужен тогда, когда у следователя присутствуют какие-либо сомнения. В случаях, если после совершения преступления злоумышленник признаёт свою вину, если присутствуют необходимые доказательства вины, полиграф не понадобится.

– Насколько часто полиграф помогает добраться до истины?

– Верховный суд Российской Федерации не признает результаты психофизиологического исследования в качестве доказательства по уголовным делам, но такие результаты принимаются во внимание как следствием, так и судом. Судьи могут учитывать полученные заключения, но основополагающим фактором при принятии решения являться они не будут. В работу полиграфолога входит проведение исследования и передача информации в следственный отдел, где проходит дальнейшая отработка версий.

Поделитесь недавними случаями, когда полиграф помог следователям собрать необходимую информацию по делу.

– Был случай, когда лицо, подозреваемое в убийстве бесследно исчезнувшего человека, смогли вывести на чистую воду именно благодаря исследованию с помощью полиграфа. Изначально была информация, что пропавший совершил кражу у лица, подозреваемого в причастности к его исчезновению, и уехал на такси. После исследования выяснилось, что никакие вещи не были похищены, а сам человек владеет информацией о местонахождении тела пропавшего, которое, кстати, после этого удалось обнаружить. Как итог — произошло подтверждение одной из версий следователя.

Я не добиваюсь признательных показаний от обследуемого лица, а только фиксирую его реакцию на проверяемые события. Случаются довольно сложные ситуации. Однажды по делу проходил человек, обвиняемый в насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетних. В ходе предтестовой беседы он показал себя очень интересным, адекватным собеседником. И, конечно, утверждал, что его оговаривают. Но когда мы подошли к этапу исследования с помощью полиграфа, то личность собеседника раскрылась абсолютно с противоположной стороны. Это вызвало во мне настоящий когнитивный диссонанс. Психофизиологические реакции подозреваемого шли вразрез с его словами.

Полиграфолог в своей работе применяет психологические методики, оценивает невербальные проявления личности, но заключение основывается на показаниях полиграфа, и никак иначе.

– Можно ли обмануть полиграф?

– Можно обмануть полиграфолога в силу его неопытности, упущения незначительных, на первый взгляд, деталей. Полиграф – это машина, машину не обмануть. А вот собранные ей реакции человека трактовать можно не всегда правильно.

Существует такое понятие, как противодействие полиграфу. Например, человек может принять определенные медикаменты. Но это быстро выявляется специалистом, и исследование подлежит переносу на другое время.

– Может ли человек под следствием отказаться от прохождения исследования с помощью полиграфа? Что это влечёт за собой?

– Данное исследование является абсолютно добровольным и не приемлет никакого принуждения со стороны специалиста. Для одних полиграф не представляет опасности, в частности, для невиновных. Для других – это игра ва-банк. Иногда злоумышленники думают: а вдруг мне повезёт, и я смогу обхитрить специалиста?
Если подозреваемый отказывается от процедуры, у следователя возникают сомнения в его непричастности к совершению преступления, ведь, если человек невиновен, то бояться нечего. В этом случае правдивость показаний участника уголовного судопроизводства будет подтверждена или опровергнута с помощью других процессуальных действий.

– Как относитесь к тому, что полиграф используют для решения семейных вопросов? Например, жена хочет проверить на верность мужа…

– Среди коллег-полиграфологов это распространенная практика, к тому же хорошо оплачиваемая. Но я этим не занимаюсь.

– Что бы вы пожелали нашим читателям?

– Не пытайтесь обмануть следствие!

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