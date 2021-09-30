Полиция задержала убийцу липецкого детского тренера спустя пять лет

Правоохранители города Баку задержали подозреваемого в убийстве липецкого тренера детско-юношеской спортивной школы Александра Бессонова, сообщает портал «Лебедянь».

Убийство тренера произошло ночью 3 апреля 2016 года в Липецкой области. Тогда житель Москвы Рашад Сардар Исаев несколько раз ударил ножом Александра и скрылся с места преступления. Врачи боролись за жизнь тренера несколько часов, но ранения были слишком сильные.

В конце августа 2021 года москвича объявили в розыск. Задержать его удалось 28 сентября в Баку.

Его будут судить по статье 126.3 УК РФ.