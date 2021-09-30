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Четверг, 30 сентября, 2021
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Полиция задержала убийцу липецкого детского тренера спустя пять лет

Александр Ильин
Полиция задержала убийцу липецкого детского тренера спустя пять лет

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Правоохранители города Баку задержали подозреваемого в убийстве липецкого тренера детско-юношеской спортивной школы Александра Бессонова, сообщает портал «Лебедянь». 

Убийство тренера произошло ночью 3 апреля 2016 года в Липецкой области. Тогда житель Москвы Рашад Сардар Исаев несколько раз ударил ножом Александра и скрылся с места преступления. Врачи боролись за жизнь тренера несколько часов, но ранения были слишком сильные. 

В конце августа 2021 года москвича объявили в розыск. Задержать его удалось 28 сентября в Баку.

Его будут судить по статье 126.3 УК РФ. 

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