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Суббота, 13 ноября, 2021
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Полиция задержала двух злоумышленников, подозреваемых в серии краж под Рязанью

Александр Ильин
Фото: Pixabay

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Полиция задержала двух рязанцев 42 и 50 лет, которые подозреваются в серии краж из дачных домов под городом. Об этом сообщает УМВД России по региону. 

Как выяснили правоохранители, мужчины вскрывали дверные замки и выносили из построек бензотриммеры. О двух таких случаях сообщили в Спасском и Рязанском районах. 

Найти злоумышленников удалось по описанию автомобиля, на котором они передвигались. 

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет..

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