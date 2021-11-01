Полиция и РПЦ проводят проверку после конфликта со стрельбой в московском храме

Правоохранительные органы и РПЦ начали проверку инцидента со стрельбой в храме святителя Луки Крымского в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова.

По данным издания, на иерея храма Сергия Аюпова напал мужчина. Священнослужитель в целях самообороны произвёл выстрел из сигнального пистолета. После чего злоумышленник скрылся.

В полиции уточнили, что пострадавших нет. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения подозреваемого.

В самом храме также идёт разбирательство, о подробностях ЧП пока не сообщается.