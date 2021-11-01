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Понедельник, 1 ноября, 2021
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Полиция и РПЦ проводят проверку после конфликта со стрельбой в московском храме

Александр Ильин
Изображение Rudy and Peter Skitterians с сайта Pixabay

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Правоохранительные органы и РПЦ начали проверку инцидента со стрельбой в храме святителя Луки Крымского в Москве. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на главу информационной комиссии Московской городской епархии священника Александра Волкова.

По данным издания, на иерея храма Сергия Аюпова напал мужчина. Священнослужитель в целях самообороны произвёл выстрел из сигнального пистолета. После чего злоумышленник скрылся. 

В полиции уточнили, что пострадавших нет. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и местонахождения подозреваемого.

В самом храме также идёт разбирательство, о подробностях ЧП пока не сообщается. 

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