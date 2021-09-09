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Четверг, 9 сентября, 2021
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Полицейские задержали выбросившую в мусоропровод ребенка женщину

Елена Лобанова
Полицейские задержали выбросившую в мусоропровод ребенка женщину
Фото пресс-службы прокуратуры Москвы

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В четверг, 9 сентября, полицейские задержали женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод в Москве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве.

В полицию позвонил мужчина. Именно он нашел новорожденную девочку в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре. На место выехали правоохранители и скорая. Ребенка госпитализировали.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя мать девочки.

Женщина рассказала, что родила ребенка и выбросила его в мусорку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

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