Полицейские задержали выбросившую в мусоропровод ребенка женщину

В четверг, 9 сентября, полицейские задержали женщину, которая выбросила свою новорожденную дочь в мусоропровод в Москве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Москве.

В полицию позвонил мужчина. Именно он нашел новорожденную девочку в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре. На место выехали правоохранители и скорая. Ребенка госпитализировали.

Правоохранители задержали подозреваемую. Ею оказалась 36-летняя мать девочки.

Женщина рассказала, что родила ребенка и выбросила его в мусорку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.