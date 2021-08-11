Полицейские задержали пьяного рязанца на «копейке» ночью

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В ночь с 10 на 11 августа в Рязани задержали пьяного водителя «копейки». Теперь ему грозит административный штраф и лишение прав. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло примерно в 03:00. В это время автопатруль проезжал по улице Свободы и заметил виляющий автомобиль ВАЗ-2101. Полицейские предположили, что водитель либо пьян, либо нездоров. Проследовав за ним на улицу Затинную, правоохранители подали сигнал об остановке.

— Во время проверки документов они почувствовали сильный запах алкоголя, что исходил от молодого человека. Прибывшие сотрудники ГИБДД выяснили, что степень опьянения составляла 0,902 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха, — говорится в сообщении.

Против 21-летнего рязанца составили административный протокол. Парню грозит штраф в размере 30 000 рублей и и лишение права управления транспортом.