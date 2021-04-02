Полицейские накрыли наркопритон на улице Гоголя в Рязани

Полицейские пресекли деятельность наркопритона на улице Гоголя в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранители не раз получали сообщения от местных жителей о странных людях, которых посещают один из дворов. Сотрудники органов правопорядка решили проверить эту информацию.

Оказалось, что в своей квартире в одном из домов на улице Гоголя 31-летний рязанец организовал наркопритон. Его деятельность тут же пресекли правоохранители. Во время осмотра жилища полицейские нашли предметы со следами наркотиков.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.