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Суббота, 3 апреля, 2021
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Полицейские накрыли наркопритон на улице Гоголя в Рязани

Елена Лобанова

Полицейские пресекли деятельность наркопритона на улице Гоголя в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Правоохранители не раз получали сообщения от местных жителей о странных людях, которых посещают один из дворов. Сотрудники органов правопорядка решили проверить эту информацию. 

Оказалось, что в своей квартире в одном из домов на улице Гоголя 31-летний рязанец организовал наркопритон. Его деятельность тут же пресекли правоохранители. Во время осмотра жилища полицейские нашли предметы со следами наркотиков. 

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по ч.1 ст.232 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

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